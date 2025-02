Camion danneggia il sottopasso, linea ferroviaria bloccata per 70 minuti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rallentamenti fino a 70 minuti per quattro treni regionali, due le corse cancellate e una limitata. Martedì pomeriggio di disagi per i passeggeri della linea ferroviaria Udine-Trieste, che alle 18 hanno dovuto fare i conti con la sospensione momentanea della circolazione ferroviaria in prossimità di Buttrio per accertamenti, da parte dei tecnici di Rfi, sulla linea stessa. Poco prima, infatti, era stato notato da un cittadino un autoarticolato, in transito lungo via Divisione Julia, danneggiare il sottopasso. Il conducente, anziché fermarsi, ha proseguito la corsa. Immediato, a quel punto, il blocco della circolazione ferroviaria per consentire ai tecnici di Rfi di svolgere le dovute verifiche e di accertare l’entità del danno che, fortunatamente, è stato limitato. Sul posto, per gli accertamenti del caso e i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Comunità del Friuli Orientale. Il targa system, installato nelle vicinanze del sottopasso, ha permesso di identificare immediatamente il mezzo pesante. I dati, quindi, sono stati inoltrati alla Polfer di Udine. Alle 19.10 la circolazione ferroviaria è stata ripristinata.