Camion esce di strada in A4, grave un autotrasportatore

Ha riportato traumi all’addome e al torace il camionista che oggi pomeriggio è stato elitrasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi. Per cause in corso di accertamento della Polstrada, l’uomo, alla guida di un camion carico di bancali di legno, è uscito autonomamente di strada, in A4, in direzione Venezia, in comune di Aiello del Friuli (di fronte all’outlet). Il mezzo pesante si è poi rovesciato, sfondando la barriera di recinzione tra l’autostrada e la viabilità secondaria.

All’arrivo dei soccorritori – sul posto automedica, ambulanza da Gradisca, elisoccorso e vigili del fuoco – le condizioni dell’uomo, che comunque era riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo, sono apparse subito gravi. Non si esclude possa aver avuto un malore. Una volta stabilizzato, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.