BUSINESS FVG
martedì 7 Ottobre 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

Camion fuori strada sfonda le vetrine di Arteni

Ferito leggermente il conducente del mezzo pesante
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un camion frigorifero si è schiantato questa mattina contro le vetrine del negozio Arteni, al confine tra Reana del Rojale e Tavagnacco.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7, quando il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo dell’autoarticolato lungo via Nazionale, altezza del civico 135. Dopo aver abbattuto un segnale stradale verticale posto a lato della Pontebbana, il mezzo è salito su alcune aiuole spartitraffico, riuscendosi a fermare solo dopo aver impattato contro la parete dello store di abbigliamento.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ferite lievi per il conducente del camion, trasportato in ospedale per accertamenti. Ingenti i danni alla facciata del punto vendita, con diversi cristalli in frantumi e elementi in ferro e acciaio piegati dall’impatto con la motrice. L’incidente fortunatamente non ha coinvolto altre persone.

