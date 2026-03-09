Camion in fiamme dopo tamponamento sull’A4

Un autoarticolato che trasportava fenolo ha preso fuoco questa mattina, lunedì 9 marzo, dopo aver tamponato una cisterna di CO2 vuota sulla A4, tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. A causa dell’incidente il tratto resta chiuso in entrambe le direzioni.

Secondo i primi accertamenti, la cisterna era ferma da alcuni minuti in corsia di emergenza probabilmente per un problema al sistema frenante. Il mezzo che trasportava la sostanza chimica ha urtato con la parte destra della cabina la parte sinistra della cisterna, ribaltandosi e divellendo circa dieci metri di barriera laterale.

L’autista del camion che ha tamponato il mezzo è riuscito a scendere autonomamente dal veicolo dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, elisoccorso e personale di Autostrade Alto Adriatico per le operazioni di soccorso, spegnimento e messa in sicurezza dell’area.