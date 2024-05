Camion intrappolato sui binari, il treno si ferma in tempo

Istanti di panico oggi ad Aviano attorno alle 13. Un autocarro che trasportava decine di balle di fieno è rimasto bloccato sui binari all’interno del passaggio a livello di via Pordenone (come si vede dalle immagini di Maria Fiorillo). Il mezzo intrappolato tra le sbarre appena abbassate si è fermato a cavallo della ferrovia, sulla linea Sacile-Maniago. Fortunatamente il Minuetto che stava sopraggiungendo precedeva, per ragioni di sicurezza, a bassa andatura e il macchinista è riuscito a fermare il convoglio. Nessuno si è fatto male e non ci sono stati danni. Increduli gli automobilisti in coda. A quanto ricostruito dalla Polizia Locale giunta sul posto assieme ai tecnici Rfi, l’autocarro proveniva da via Pagliano e Gori, una strada laterale, e ha svoltato a sinistra verso il centro città senza rendersi conto del semaforo rosso. Quando l’autista del mezzo ha visto le sbarre scendere era troppo tardi. L’uomo è stato sanzionato. La viabilità è rimasta bloccata per circa un’ora.