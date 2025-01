Camion sbaglia l’ingresso, chiuso ingresso al casello di San Giorgio di Nogaro

L’ingresso al casello di San Giorgio di Nogaro, sulla A4, è stato interdetto questa mattina – in entrambe le direzioni – a causa di un incidente che ha coinvolto le due corsie di accesso. A causare danni e disagi è stato un camion, uscito a forte velocità dalla rotatoria adiacente. Complice il fondo bagnato e un errore di manovra, poco dopo le 10:30, l’autoarticolato ha divelto con il proprio rimorchio le barriere di sicurezza di entrambe le piste, l’asta del telepedaggio, una sbarra e scanner ottici. Fortunatamente non sono stati registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, i mezzi di soccorso meccanico e i tecnici di Autostrade Alto Adriatico per ripristinare le barriere e gli impianti. I guasti sono ingenti e si prevede che i lavori di ripristino si protrarranno per alcuni giorni. Nel frattempo il traffico proveniente da San Giorgio di Nogaro e dalle località limitrofe diretto in A4 è stato deviato al casello di Latisana per chi è diretto verso Venezia e al casello di Palmanova per chi è diretto verso Trieste. Nessun problema per chi proviene dalla A4 ed esce al casello di San Giorgio di Nogaro.