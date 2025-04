Camion si rovescia in rotonda, autotrasportatore elitrasportato

Un camion si è rovesciato oggi pomeriggio all’altezza della rotonda del Ponte Rosso, a San Vito al Tagliamento. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante che è finito ruote all’aria. Il camionista ha riportato traumi al torace e agli arti. Soccorso da personale del 118, sul posto con i vigili del fuoco, l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Disagi alla viabilità.