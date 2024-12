Camion per trasporto bestiame si ribalta, morti diversi animali

Un autocarro per il trasporto di animali vivi si è ribaltato lungo la Statale 22 all’altezza dell’ospedale Cattinara. L’incidente si è verificato alle 13.45 in direzione Trieste e ha causato il decesso di diversi capi di bestiame. Molti, inoltre, gli animali feriti a seguito del cappottamento o fuggiti lungo il tratto stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autogru. Due le squadre inviate, una da Opicina e una dalla sede Centrale. L’intervento è ancora in corso è ha causato diversi disagi alla viabilità.