Spettacolare incidente stradale, oggi pomeriggio, a Casali Franceschinis di Muzzana del Turgnano. Sotto il ponte dell’autostrada A4, per cause in corso di accertamento, la gru sopra il cassone di un camion è andata ad impattare, mentre il mezzo era in corsa, contro il ponte di sovrappasso stesso. Evidentemente il conducente non aveva calcolato bene l’altezza.

Il camion, che si è impennato, ha terminato poi la corsa contro un muro. Illeso l’autotrasportatore ma i danni sono notevoli.