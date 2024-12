Cammina da sola e al freddo lungo la Pontebbana, soccorsa anziana

Vagava sola, al freddo e in stato confusionale lungo la Pontebbana. Un’anziana è stata soccorsa ieri notte da una pattuglia dei carabinieri di Sacile in servizio a Fontanafredda. Erano le 23.20 quando i militari, notando la donna camminare con passo affaticato sulla statale, si sono avvicinanti intuendo che avesse bisogno di aiuto. L’87enne aveva i ltelefono scarico e aveva perso l’orientamento. Protetta da un cappotto e da un cappello di lana, era intenzionata a raggiungere a Pordenone, a 7,5 Km di distanza. Una volta rintracciato il figlio, l’anziana è stata riaffidata alla famiglia che si era già messa in moto allarmata per la sua scomparsa.