Cammina al buio in ciabatte lungo la Tangenziale, salvato un anziano

Un anziano in un momento di poca lucidità è stato soccorso ieri sera da una pattuglia della Volante lungo la tangenziale di Udine. L’uomo era stato notato camminare in ciabatte lungo l’asse viario da alcuni conducenti, che hanno allertato la Polizia di Stato preoccupati per le sorti di quel pedone, in evidente stato confusionale.

Una volta raggiunto, gli operatori hanno trovato l’anziano infreddolito, disorientato, senza documenti e con un abbigliamento non consono alle rigide temperature del periodo. Inoltre non era in grado di comunicare in alcun modo.

E’ parso subito agli occhi degli agenti che l’uomo potesse essersi allontanato da casa all’insaputa dei famigliari.

L’anziano è stato così accompagnato in Questura, dove è stato rifocillato e riscaldato. Dopo alcune ore, una ragazza di Udine si è presentata in Questura per denunciare la scomparsa dell’anziano padre, allontanatosi da casa a sua insaputa, che è stato quindi riaffidato alle cure della figlia.