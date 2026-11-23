Procedeva a piedi in evidente stato di ebbrezza lungo la strada provinciale 21, rischiando di essere investito dalle auto di passaggio. È stato l’intervento congiunto di carabinieri e sanitari, allertati da alcuni automobilisti, a mettere in sicurezza oggi pomeriggio un cittadino di origine pakistana rintracciato tra Bannia e San Vito al Tagliamento.

A far scattare la chiamata al numero di emergenza sono stati diversi utenti della strada che, notando l’uomo barcollare a bordo carreggiata, hanno temuto per la sua incolumità. Sul posto sono così intervenute due pattuglie dell’Arma insieme a un’ambulanza.

Individuato all’altezza della rotonda della circonvallazione, l’uomo, nonostante il forte stato di alterazione dovuto all’alcol, è salito sul mezzo di soccorso per essere accompagnato in ospedale.