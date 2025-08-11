Camminata contro i femminicidi a Gorizia nel ricordo di Romina Ponzalli

E’ stato Roberto Ponzalli, papà di Romina, giovane goriziana vittima di femminicidio nel 2004, ad aprire assieme all’assessore comunale al welfare Silvana Romano la “Camminata per la vita” svoltasi questo pomeriggio lungo le vie del centro del capoluogo isontino. L’iniziativa, promossa dal gruppo “Chei dal Moss”, rientra all’interno di una serie di passeggiate svolte in vari luoghi del Friuli Venezia Giulia nei quali una donna è stata uccisa da un uomo. A Gorizia i partecipanti si sono ritrovati davanti alla panchina rossa posizionata ai Giardini Pubblici come monito sulla necessità di contrastare i femminicidi. E’ lì che i presenti hanno ricordato anche la figura di Romina Ponzalli.

La Camminata per la vita ha avuto il patrocinio del Comune.

Nel corso dell’iniziativa è stato ricordato come siano sei, in Friuli Venezia Giulia, i minori orfani di femminicidio, vittime collaterali della tragedia che tocca le famiglie di cui fanno parte.