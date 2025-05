Camminata per chiedere la chiusura del Cpr di Gradisca

Una camminata dalla centrale piazza Unità al Centro di Permanenza per i Rimpatri per chiederne la chiusura. Si svolgerà a Gradisca d’Isonzo sabato alle 14 e fa seguito ad un convegno sul tema, svoltosi nei giorni scorsi, promosso in città da Rifondazione Comunista, Movimento Cinquestelle Gorizia e Partito Democratico. La richiesta degli organizzatori è chiara: il Cpr gradiscano va chiuso senza se e senza ma. A farsi portavoce del pensiero dei promotori della manifestazione di sabato è il consigliere regionale del Patto per l’Autonomia Enrico Bullian: “I dati riguardanti i Centri di Permanenza per il Rimpatrio dimostrano un modello inefficace”, evidenzia Bullian, che si interroga anche riguardo “il rispetto dei diritti e della dignità umana”. Critiche dal consigliere anche sull’”ampia discrezionalità prevista per un sistema di detenzione amministrativa inaccettabile, con tempistiche peraltro estremamente lunghe, fino a 18 mesi”.