Camolli-Casut, primo intervento per la sicurezza stradale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una prima risposta alle criticità della viabilità lungo la strada Camolli-Casut arriva dalla Regione, che ha individuato un intervento mirato per migliorare sicurezza e traffico lungo la ex provinciale 50, tra Fontanafredda, Sacile e Brugnera. La soluzione è emersa dopo gli studi tecnici sui flussi veicolari e sulle velocità di percorrenza condotti da Edr Pordenone.

Il progetto punta a rallentare i mezzi per tutelare i pedoni nei punti più sensibili, con attraversamenti protetti vicino a scuola e chiesa, nuova segnaletica e dispositivi di moderazione del traffico per garantire il rispetto del limite dei 50 chilometri orari. Prevista anche la riorganizzazione e la messa in sicurezza delle fermate degli autobus e degli scuolabus, con nuovi spazi di sosta e percorsi accessibili.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 365 mila euro, sarà inserito nell’assestamento di bilancio di luglio; seguiranno progettazione esecutiva e lavori, con conclusione stimata entro l’estate 2027.

«Abbiamo individuato una soluzione mirata, sostenibile e immediatamente attuabile, capace di rispondere alle criticità emerse senza espropri e senza ridurre i parcheggi», ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante.