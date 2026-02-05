Camorra in Friuli, l’Osservatorio antimafia: “Presenza che preoccupa”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Così Barbara Clama, presidente dell’Osservatorio Antimafia del Friuli Venezia Giulia, commenta la notizia che il Tribunale di Perugia ha confiscato, tra Sacile e Fontanafredda, beni per oltre un milione di euro a società riconducibili a un imprenditore originario del Messinese. Gli inquirenti ritengono che l’uomo abbia agevolato il clan dei Casalesi riciclandone i capitali illecitamente accumulati.

Inoltre, non è il primo episodio in regione. Nel 2022, l’Osservatorio antimafia ha registrato una settantina di immobili confiscati, anche se non tutti legati alla criminalità organizzata. Infine, per Clama, friulani e giuliani devono essere consapevoli dei rischi che corrono e prestare attenzione a quelli che possono essere i segnali.