Camper in fiamme sulla regionale 56, traffico bloccato

Prima il fumo dal cofano, poi le fiamme che in pochi minuti hanno avvolto il veicolo. Un camper ha preso fuoco nel pomeriggio lungo la strada regionale 56 nel territorio di San Giovanni al Natisone, causando il blocco della circolazione.

L’episodio si è verificato poco dopo le 15 mentre il mezzo, con a bordo due coniugi triestini provenienti da Udine e diretti verso casa, stava percorrendo via Nazionale. I due hanno notato un odore di carburante e poco dopo del fumo provenire dal vano motore, fermando subito il camper e scendendo dal veicolo.

In breve tempo le fiamme hanno interessato l’intero mezzo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. L’intervento ha causato rallentamenti e code sulla regionale 56. La polizia locale ha deviato temporaneamente il traffico su percorsi alternativi fino alla conclusione delle operazioni. Non si registrano feriti.