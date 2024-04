Nel camper dell’officina trovati 8 chili di marijuana e 30mila euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Erano nascosti in un camper parcheggiato nel piazzale dell’autofficina Toffoli car di via Prasecco a Pordenone. Otto chili e 200 grammi di marijuana, insieme a 30mila euro in contanti, sono stati trovati dalla squadra mobile della polizia di stato. Gli agenti si erano recati proprio in quell’autofficina per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa, nei confronti del titolare dell’attività, il 42enne Mauro Toffoli, indagato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul posto i poliziotti hanno perquisito, con l’ausilio dell’unità cinofila della polizia locale, un camper che era parcheggiato nel piazzale dell’autofficina. All’interno c’erano 8 chili di marijuana, suddivisi in diciassette involucri, oltre a 30mila euro in banconote di vario taglio ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Marijuana che, di lì a poco, sarebbe stata immessa nel mercato pordenonese della droga.

Per questi motivi Toffoli è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. L’uomo è stato condotto in carcere.