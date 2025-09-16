Nei campi della Destra Tagliamento scoperti 8 braccianti agricoli in nero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Otto braccianti agricoli sono stati scoperti a lavorare in nero nei campi della Destra Tagliamento. A seguito di un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pordenone, sono state sospese due aziende agricole e quattro attività commerciali. L’intervento ha portato all’emissione di sanzioni per oltre 60.000 euro, in particolare per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

I controlli, che hanno interessato diversi comuni della provincia, tra cui Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento e Brugnera, si sono focalizzati sul settore agricolo e su esercizi commerciali come bar e centri scommesse. Oltre ai lavoratori non regolari, gli ispettori hanno riscontrato la mancanza di adeguata formazione per il personale dipendente e la mancata sottoposizione a visite mediche preventive. In alcuni casi, è stato anche accertato che la retribuzione avveniva in contanti con “pagamenti fuori busta”.

Le 4 attività commerciali sono state sanzionate per la totale assenza di documentazione obbligatoria relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, con conseguente sospensione dell’attività.