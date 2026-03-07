Campo rom di via Monte Sei Busi, ordinata la demolizione dei prefabbricati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ordine di demolizione per i prefabbricati del campo rom di via Monte Sei Busi a Udine. Quattordici atti sono stati notificati di persona ieri mattina da carabinieri e polizia locale ai residenti dell’area demaniale, dove vivono decine di famiglie. Il provvedimento, emesso a seguito di un esposto dei carabinieri, riguarda le strutture considerate abusive e prevede il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni.

Le notifiche hanno colto di sorpresa i nuclei che abitano nell’insediamento, dove vivrebbero una sessantina di famiglie per un totale di circa 200 persone. «Siamo qui da oltre cento anni», spiega a Telefriuli Giulio, uno dei portavoce della comunità, ricordando come la presenza delle famiglie rom nella zona abbia radici lontane.

Il rappresentante sottolinea inoltre che, durante il periodo della guerra, proprio in questa area il Comune aveva realizzato alcune strutture di servizio per i profughi, tra cui bagni e abitazioni in lamiera, con basamenti in cemento realizzati dall’amministrazione.

L’eventuale trasferimento in alloggi popolari, secondo i residenti, non sarebbe una soluzione semplice. «Non sapremmo dove mettere i cavalli né i camion che utilizziamo ogni giorno per lavoro. Non credo poi che i nostri vicini accetterebbero volentieri i nostri usi e costumi.», spiega Giulio.

Per cercare una via d’uscita alla situazione, la comunità ha già chiesto un incontro con il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. La richiesta è stata avanzata tramite l’avvocato Piergiorgio Bertoli, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa che eviti ulteriori tensioni e difficoltà per le famiglie coinvolte, tutte di cittadinanza italiana.

“Nessun intervento di forza”, ricorda l’assessore all’Edilizia privata Andrea Zini. “Si è trattato solo di verificare le irregolarità presenti nella zona. I passi successivi sono tutti da valutare e analizzare bene, anche tenendo conto delle situazioni sociali da attenzionare.