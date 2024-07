Campo sportivo intitolato a Carnera, bufera nella sua Sequals

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Se Primo Carnera fosse stato ancora vivo ci sarebbe rimasto molto male. Il gigante campione dal mondo dei pesi massimi nel 1933 dal carattere mite avrebbe visto con tristezza la sua Sequals dividersi così fortemente sulla sua figura, che ha sempre portato in alto il paesino pordenonese. La volontà dell’amministrazione comunale e della locale società di calcio, l’Unione Smt che comprenda anche Travesio e Meduno, appena salita in Promozione era quel di dedicare all’illustre pugile il rinnovato campo sportivo nella frazione di Lestans. Ma per qualcuno, pare pochi paesani, così non deve essere. Sugli spogliatoi sono comparsi cartelli “No Carnera” e la motivazione sarebbe che il pugile era un fascista, perché ai tempi del Duce aveva mostrato i simboli del potere di allora. Un caso che ha creato scompiglio in paese, anche per la storica rivalità tra Sequals e Lestans. Esterrefatto il sindaco Enrico Odorico, che promette di andare avanti sulla questione. L’Unione Smt capitana dal presidente Domenico Lenna non ci sta. I lavori procedono spediti (300mila euro l’investimento comunale) e un mosaico è già pronto, per questo non si deve tornare indietro.

E pensare che a Udine gli hanno dedicato il Palasport, Elio De Anna volle lo slogan “Prima, come Carnera” per la provincia di Pordenone, ma è proprio vero che nessuno è profeta in patria. E così tra Lestans e Sequals gli abitati si dividono sull’intitolazione del campo sportivo a Carnera, con la maggioranza favorevole. Botta e risposta in pieno stile campanilistico ma le accuse di fascismo del pugile vengono rigettate in toto. E c’è chi propone di intitolargli due campi, a Sequals e Lestans.