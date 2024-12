Cane anti-droga entra allo IAL: tre giovani trovati con hashish

9 grammi di hashish sono stati trovati in possesso di tre studenti, di cui due minorenni, che frequentano lo Ial di Aviano. A fiutare lo stupefacente è stato il pastore tedesco Garwin che ha accompagnato i carabinieri durante un controllo anti-droga effettuato nella scuola Alberghiera.

I tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di droga a uso personale. L’operazione, parte di un programma di prevenzione e repressione, si collega all’impegno della scuola nel garantire ambienti sicuri, specialmente per attività delicate come cucina e laboratori.