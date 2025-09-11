Cane giù dalla finestra: donna denunciata per maltrattamento

Un drammatico episodio di maltrattamento di animali si è verificato nel pomeriggio di ieri in strada di Rozzol. Una donna di 65 anni, in cura presso i servizi di salute mentale, è stata denunciata dai Carabinieri per aver lanciato il suo cagnolino dalla finestra di casa.

L’animale è stato trovato senza vita sul marciapiede. All’arrivo dei carabinieri, la donna in evidente stato confusionale, ha ammesso di essere stata lei a compiere il gesto. Le Forze dell’ordine stanno ora verificando l’attendibilità delle sue dichiarazioni.