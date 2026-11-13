Cane in condizioni d’abbandono, interviene la polizia locale

La polizia locale di Gemona ha sequestrato un cane trovato in condizioni d’abbandono, confinato fuori da un’abitazione. L’intervento, effettuato assieme al Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria dopo una segnalazione. Durante il controllo sono state rilevate ciotole del cibo vuote, acqua stagnante e l’assenza di un riparo asciutto. Critiche le condizioni di disagio per l’animale, privo di adeguati stimoli e interazioni sociali. Il cane è stato portato al canile di Tolmezzo. Il proprietario, residente a Gemona, è stato denunciato alla Procura di Udine ed è indagato per le ipotesi di reato di maltrattamento di animali e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.