Cane maltrattato, patteggiano 3mila euro di multe

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Erano accusati di tenere il cane in condizioni sanitarie pessime, senza un rifugio dalle intemperie e nella sporcizia. Stefano Musuruano, 43enne di Premariacco proprietario dell’animale, e Carlo Masiero, 52enne di Cividale che lo teneva in custodia, hanno patteggiato 1.500 euro di multa ciascuno davanti al Gup di Udine Roberta Paviotti. La bestiola, di taglia media, era stata trovata nel settembre scorso in un cortile a Premariacco disseminato di feci esposte al sole e coperte di mosche, oltre a rifiuti anche taglienti e arrugginiti. Il cane, zoppicante e ricoperto di insetti, non aveva a disposizione un ricovero, ma solo un materasso ammuffito. Dopo il ritrovamento, l’animale è stato affidato a un allevatore che lo ha curato.