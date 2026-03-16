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Cronaca
Si svolgerà quattro giorni prima di un nuovo capitolo giudiziario sulla vicenda

Cane Nina, nuova manifestazione l’11 aprile a Cormons

La cagnolina si trova attualmente con la famiglia a cui era stata inizialmente sequestrata
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

L’11 aprile a Cormons le associazioni animaliste organizzeranno una nuova camminata pacifica per sensibilizzare i cittadini sulla situazione di Nina, la cagnolina finita al centro di un complicato braccio di ferro legale. E’ a Cormons che ora si trova la bestiola, riaffidata – affermano i promotori dell’iniziativa – alle stesse due persone alle quali era stata tolta per presunti maltrattamenti nel dicembre 2024. Nina fu poi presa in carico da un privato e in un secondo momento trasferita, in attesa di un pronunciamento definitivo sul caso, al canile di Gorizia. La Cassazione ha poi disposto la restituzione del cane agli aventi diritto: “La Procura – riferisce l’associazione La Cuccia Odv – ritiene che gli aventi diritto siano i membri della famiglia originaria, ai quali era stata tolta, e ordina il rientro a casa loro, invece di riconsegnarla al privato che l’aveva adottata”. Il 23 febbraio Nina viene portata dalle autorità in un’altra struttura, per essere riconsegnata nei giorni scorsi, dopo istanza di riesame, alla famiglia di Cormons. Da qui la camminata dell’11 aprile, quattro giorni prima dell’udienza, in tribunale a Gorizia, del processo che vede gli attuali proprietari di Nina accusati di maltrattamenti.

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