Un cane, rimasto intrappolato fra i rovi in una scarpata, a Porcia, in via Agnesina, è stato salvato dai Vigili del Fuoco, intervenuti su segnalazione di un passante.

I pompieri hanno tagliato parte degli arbusti e, liberato l’animale, lo hanno consegnato al personale dell’ambulanza veterinaria che, tramite il microchip dell’animale, ha rintracciato il proprietario e gli ha restituito il cane.