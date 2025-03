Caneva, in bilico con l’auto tra il fosso e la strada: illesa automobilista

Se l’è vista brutta un’automobilista che ieri sera a Caneva, dopo essere uscita di strada, è rimasta in bilico su un parapetto tra fossato e sede stradale. L’incidente, che non ha coinvolto altre vetture, è accaduto attorno alle 19.30. La donna alla guida, rimasta illesa, è uscita da solo dall’auto, ad alimentazione ibrida, che è stata poi recuperata dai Vigili del Fuoco di Pordenone intervenuti con una squadra e l’autogru. Le manovre non sono state semplici: i pompieri hanno sollevato l’autovettura, disincastrandola dalle parti di muretto che bloccavano il veicolo nella parte inferiore per poi posizionare il mezzo sulla sede stradale evitando pericolose rotture dei componenti elettrici ad alta tensione presenti sul fondo del veicolo.