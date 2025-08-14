Cani antidroga in azione a Lignano per il ponte di Ferragosto

Maggiori controlli a Lignano Sabbiadoro durante il ponte di Ferragosto. Nella località balneare sono arrivati i cani antidroga dell’unità cinofila della Polizia Locale di Trento. La squadra a 4 zampe e i loro conduttori, accompagnati dal Comandante Alberto Adami e dal sindaco Franco Ianeselli, sono stati accolti questa mattina in Municipio dal sindaco di Lignano, Laura Giorgi.

La collaborazione tra le due città si rinnova per rafforzare la sicurezza e il benessere di turisti e residenti. Una sinergia che unisce controlli mirati e azioni di prossimità, valorizzando l’esperienza trentina e le pratiche condivise con le forze dell’ordine locali.

La squadra, composta dai cani Hyper e Boti, sarà operativa in città per tutto il fine settimana, come confermato dal Comandante della Polizia Locale di Lignano, Alessandro Bortolussi.