giovedì 14 Agosto 2025
Cronaca

Cani antidroga in azione a Lignano per il ponte di Ferragosto

Sicurezza a quattro zampe nella località balneare. L'unità cinofila della Polizia Locale di Trento in supporto al comando locale per rafforzare i controlli nel fine settimana
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Maggiori controlli a Lignano Sabbiadoro durante il ponte di Ferragosto. Nella località balneare sono arrivati i cani antidroga dell'unità cinofila della Polizia Locale di Trento. La squadra a 4 zampe e i loro conduttori, accompagnati dal Comandante Alberto Adami e dal sindaco Franco Ianeselli, sono stati accolti questa mattina in Municipio dal sindaco di Lignano, Laura Giorgi.

La collaborazione tra le due città si rinnova per rafforzare la sicurezza e il benessere di turisti e residenti. Una sinergia che unisce controlli mirati e azioni di prossimità, valorizzando l'esperienza trentina e le pratiche condivise con le forze dell'ordine locali.

La squadra, composta dai cani Hyper e Boti, sarà operativa in città per tutto il fine settimana, come confermato dal Comandante della Polizia Locale di Lignano, Alessandro Bortolussi.

