Cani da catastrofe, riaperto il centro di addestramento di Visco

Il centro di addestramento cinofilo di Visco ha riaperto oggi i battenti. Dopo la manutenzione straordinaria delle coperture danneggiate dalla grandinata del 2023, era necessario avviare operazioni complesse – come la rimozione di amianto – per le quali la Regione ha stanziato un contributo di 220mila euro.

La struttura, realizzata negli spazi dell’ex caserma Sbaiz, è adibita all’addestramento di cani da catastrofe e può ospitare simulazioni di attività di soccorso in zone colpite da terremoti. Gli eccezionali eventi atmosferici di due anni fa avevano danneggiato pesantemente la copertura del campo macerie, rendendo il centro inagibile.

Prima della cerimonia istituzionale c’è stato spazio per la simulazione di un’attività di ricerca cinofila sotto macerie.

Riccardi ha preso parte, oggi, anche all’open day della Protezione civile nell’hub nazionale di Palmanova. L’iniziativa si colloca all’interno della settimana della Protezione civile che vede realizzarsi numerose attività, in tutto il territorio regionale, tra cui esercitazioni antincendio boschivo e di gestione di emergenze sismiche.