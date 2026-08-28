Cani incatenati e tra gli escrementi: sequestro e denuncia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un intervento d’urgenza congiunto tra il personale della Polizia locale intercomunale del cervignanese e i veterinari dell’Azienda sanitaria ha portato al sequestro preventivo di cinque cani a Ruda, dove è stato accertato un grave quadro di maltrattamento e detenzione incompatibile con la natura degli animali.

L’ispezione ha svelato una condizione di profondo degrado. All’esterno di una casa, tre cani erano perennemente legati a catene all’interno di ambienti angusti e fuori norma, completamente saturi di deiezioni accumulate nel tempo. Il controllo, esteso poi all’interno della casa della proprietaria, ha permesso di rinvenire altri due cani, anch’essi costretti a vivere in spazi privi dei requisiti minimi d’igiene e benessere.

Di fronte ai rischi per la salute e l’incolumità dei cinque animali, gli agenti hanno fatto scattare l’immediato sequestro. Gli esemplari sono stati trasferiti in una struttura idonea per ricevere le prime cure e le necessarie visite veterinarie, mentre la donna è stata denunciata per maltrattamento.

Dura la reazione del sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, che nel ringraziare la Polizia Locale per il tempestivo intervento ha ricordato come “la convivenza con gli animali richieda prima di tutto senso civico. Non si tratta di semplice proprietà – ha riferito – ma di rispetto e affezione: è inspiegabile constatare come questi principi di base possano essere così gravemente disattesi”.