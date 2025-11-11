  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
martedì 11 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Amnesty International, a Udine il 14 ottobre violati diritti umani
Canna fumaria si surriscalda, va a fuoco il tetto: anziane scappano dal rogo
Autismo: nasce a Feletto il 'Villaggio Cainero', modello nazionale di cohousing
Protocollo Cgil, Cisl e Uil su occupazione e appalti: sarà presentato a Fedriga
Per schivare un cinghiale, esce di strada e si cappotta con l'auto
Vita di strada, denaro facile e musica trap: la vita spericolata di Moussa
Droga, sgominata a Pordenone la gang dello spaccio
Investita e trascinata per 20 metri, Giuseppina muore vicino a casa
Sabato 15 novembre XXIX Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Acciaierie ABS si rafforza nel Nord Europa, nuova sede in Svezia
Canna fumaria si surriscalda, va a fuoco il tetto: anziane scappano dal rogo

GUARDA IL VIDEO Due anziane soccorse e un edificio dichiarato inagibile. E’ il bilancio dell’incendio avvenuto ieri sera in via Marconi a Pontebba. A causarlo è stato il surriscaldamento della canna fumaria che, poco dopo, ha innescato le fiamme che hanno avvolto il tetto in legno dello stabile di tre piani.
Nei primi due vivono due anziane, di 85 e 87 anni, che sono riuscite a scappare in tempo dai rispettivi alloggi prima che fuoco e fumo rendessero l’aria irrespirabile.
Immediatamente sono state inviate sul posto le squadre e le autobotti dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Gemona del Friuli, Pontebba e Tarvisio oltre che l’autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale di Udine.
I pompieri hanno trovato le due anziane che attendevano in strada i soccorritori, ai quali hanno comunicato che all’interno dell’edificio non c ‘erano altre persone (essendo il terzo piano disabitato). Quindi i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio, evitando che il rogo si propagasse alloggi sottostanti, che sono terminate alle 6.30 con la messa in sicurezza dei locali.
Le squadre intervenute sono riuscite a contenere le fiamme ad un terzo del tetto.

