Canna fumaria si surriscalda, va a fuoco il tetto: anziane scappano dal rogo

GUARDA IL VIDEO Due anziane soccorse e un edificio dichiarato inagibile. E’ il bilancio dell’incendio avvenuto ieri sera in via Marconi a Pontebba. A causarlo è stato il surriscaldamento della canna fumaria che, poco dopo, ha innescato le fiamme che hanno avvolto il tetto in legno dello stabile di tre piani.

Nei primi due vivono due anziane, di 85 e 87 anni, che sono riuscite a scappare in tempo dai rispettivi alloggi prima che fuoco e fumo rendessero l’aria irrespirabile.

Immediatamente sono state inviate sul posto le squadre e le autobotti dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Gemona del Friuli, Pontebba e Tarvisio oltre che l’autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale di Udine.

I pompieri hanno trovato le due anziane che attendevano in strada i soccorritori, ai quali hanno comunicato che all’interno dell’edificio non c ‘erano altre persone (essendo il terzo piano disabitato). Quindi i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio, evitando che il rogo si propagasse alloggi sottostanti, che sono terminate alle 6.30 con la messa in sicurezza dei locali.

Le squadre intervenute sono riuscite a contenere le fiamme ad un terzo del tetto.