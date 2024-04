Cannavaro! Cannavaro! Il Pallone d’Oro 2006 a Udine per la firma sul nuovo contratto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Così si chiude il secondo capitolo Cioffi sulla panchina dell’Udinese, ventitre partite per ventidue punti, quattro vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte. L’ultima la più sanguinosa, la più terribile e l’unica che probabilmente non doveva arrivare, quella contro il Verona nello scontro salvezza. Uno scontro perso, che ha scosso l’intero sistema Udinese. Dai tifosi, in millecinquecento a Verona e poi in molti a protestare, nel cuore della notte, all’arrivo del pullman della squadra, fino alla società.

Il direttore tecnico Balzaretti, nella pancia del Bentegodi, ai media nazionali rassicurava, “Cioffi non è in discussione”, ed è stato proprio lui a parlare con i tifosi fuori dalla corriera alle tre di notte. Le discussioni c’erano eccome, che prima si trasformano in riflessioni e poi in fatti: Cioffi addio, al suo posto Fabio Cannavaro. E’ il campione del mondo 2006, che in Italia ha allenato solo il Benevento in Serie B per diciassette partite, il sostituto scelto dalla società, dopo il diniego di Edy Reja. L’ufficialità di Cannavaro arriverà solo dopo la firma sul contratto, quando verranno fissate durata e staff tecnico. In cui però già c’è una certezza, quella di Giampiero Pinzi, tredici anni all’Udinese da giocatore. Sulla panchina è stato già vice allenatore, sia all’Udinese che al Verona, in entrambi i casi dell’ora ufficialmente ex allenatore bianconero Gabriele Cioffi.