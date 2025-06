Canoa si ribalta nel Lago di Cavazzo, turista salvato da un minore della Casa dell’Immacolata

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Erano tutti in posa, pronti per la foto di gruppo che avrebbe ricordato loro una bella giornata di svago e relax trascorsa sulla sponda destra del Lago dei Tre Comuni. Mentre si preparavano a sorridere all’obiettivo fotografico del loro educatore, alcuni minori egiziani, accolti alla Casa dell’Immacolata di Udine, hanno sentito delle urla. Era la richiesta di aiuto di un canoista in difficoltà, caduto in acqua dopo aver rovesciato la sua imbarcazione.

Ahmed (nome di fantasia), di diciassette anni e mezzo, minorenne non accompagnato ospite nella struttura di via Chisimaio da circa sei mesi, non ci ha pensato un attimo: si è buttato e ha raggiunto il turista, aiutandolo a portarlo a riva sano e salvo. Un gesto istintivo, stimolato dalle capacità natatorie del giovane egiziano.

Un salvataggio che sarà premiato con un attestato di merito mercoledì 2 luglio dal direttore Giorgio Conconi. Il presidente della Fondazione Vittorino Boem ha infatti deciso di consegnare al giovane un riconoscimento per il soccorso che ha prestato.

“È doveroso da parte nostra dare il giusto riconoscimento a questo giovane, che nel momento del bisogno non si è tirato indietro”, hanno sottolineato Boem e la coordinatrice Silvia Scialpi.