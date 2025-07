Canoista salvato nel lago di Cavazzo, premiato il coraggio di Ahmed

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Non cercate persone perfette. Non esistono. Cercate persone generose”. Questa una delle frasi di don Emilio De Roja presenti attorno alla sala polifunzionale di via Chisimaio, dove oggi sono state consegnate ad Ahmed una pergamena e una medaglia per ringraziarlo del gesto altruista compiuto il 15 giugno scorso, quando ha salvato dalle acque del Lago dei Tre Comuni un turista straniero (non italiano come riportato nel precedente servizio, ndr) a rischio annegamento. Il 17enne egiziano era in compagnia di un gruppo di minori coetanei, ospiti della Casa dell’Immacolata, quando, dopo aver sentito delle richieste di aiuto, si è gettato in acqua senza esitare. Ha raggiunto il canoista che si era rovesciato nel lago, trascinandolo a riva, dove poi ha trovato l’aiuto dei suoi connazionali.

Visibilmente commosso, Ahmed ha ricevuto un lungo applauso da parte della platea dopo che il direttore della Casa dell’Immacolata, Giorgio Conconi, ha letto le motivazioni presenti sull’attestato di apprezzamento: “Ha dato un esempio di alto spirito altruistico e spregio del pericolo, mettendo a rischio la sua stessa incolumità”.