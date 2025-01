Cantiere in via Marinoni, viabilità modificata per un mese

Nuove modifiche alla viabilità in via Marinoni a Udine per il cantiere che occuperà un tratto di strada, quello che va da via Asquini a via Baldissera, dal 27 gennaio al 28 febbraio.

Il Comune di Udine infatti interverrà per sostituire la pavimentazione in porfido, attualmente molto usurata, che necessita di un intervento urgente.

Per prima cosa dal numero 51 di via Marinoni fino all’incrocio con via Baldissera saranno vietate sia il transito che la fermata. La chiusura dei vari tratti sarà progressiva in base ai lotti aperti e poi terminati del cantiere.

Inoltre il senso unico di circolazione verrà invertito, quindi la strada verrà percorsa da ovest verso est. Chi arriverà da via Baldissera quindi non potrà svoltare a destra entrando in via Marinoni. Chi arriverà da via Asquini troverà via Marinoni chiusa.

Ai residenti che non potranno accedere al loro posto auto, l’ufficio della Polizia Locale concederà un pass per la sosta nelle aree parcheggio presenti.