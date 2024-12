Cantiere navale a fuoco a Cervignano, i danni superano il milione di euro

Prima uno scoppio, fortissimo. Poi le fiamme, alte decine di metri, che nel giro di pochi minuti hanno divorato il cantiere navale Molinas nella zona industriale Caiù di Cervignano. E’ andato distrutto un capannone di mille e 800 metri quadrati, nel quale c’erano una quindicina di imbarcazioni in fase di rimessaggio. Nulla si è salvato: il tetto, a causa del forte calore sprigionato dal rogo, è collassato. All’interno del capannone, oltre a barche e gommoni, c’erano componenti di plastica, resina, vetroresina e carburante.

L’allarme è stato lanciato alle 3.30 da alcuni residenti. Sul posto sono giunte quattro squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Cervignano e da Monfalcone. Quindici i pompieri che, per ore, sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, di bonifica e di smassamento. Ignote al momento le cause dell’incendio: non si esclude il dolo, ipotesi che il proprietario del cantiere navale Armando Francesco Molinas vorrebbe escludere. Ad innescare il rogo potrebbe essere stato un cortocircuito o il malfunzionamento della batteria di un’imbarcazione. Quello che è certo, però, è che i danni sono ingenti e, secondo una primissima stima, superano il milione di euro. E’ come se sedici anni di continuata attività della famiglia Solinas si fossero azzerati, in pochissimi istanti.

L’immobile, come disposto dalla Procura di Udine, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri che hanno provveduto ad acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza.