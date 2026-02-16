Cantina Produttori Cormons piange Andrea Tofful, morto a 43 anni

Un grave lutto ha colpito la Cantina Produttori Cormons. A soli 43 anni è mancato a causa di una malattia il vicepresidente Andrea Tofful, figura di spicco del mondo vitivinicolo del territorio. A darne notizia è il presidente Filippo Bregant: “E’ stato un esempio per tutti noi nell’affrontare la malattia – sottolinea – senza mai perdersi d’animo e guardando sempre al futuro con positività: in questi lunghi anni in consiglio come vicepresidente – continua Bregant – è stato un protagonista fondamentale della rinascita della Cantina. Anche negli ultimi giorni, difficilissimi per lui, ci diceva “sono contento che l’abbiamo messa a posto”».

Il direttore generale della Cantina Alessandro Dal Zovo lo ricorda così: «Andrea era un ragazzo dal cuore d’oro ed un grande lavoratore. Amava la sua azienda e la Cantina. Abbiamo deciso che il Riesling “Medegis” diventerà il vino in memoria di Andrea, essendo prodotto solo dalle uve della sua azienda». I funerali di Andrea Tofful si terranno sabato 21 febbraio alle 14 a Borgnano di Cormons.