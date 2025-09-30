  • Aiello del Friuli
martedì 30 Settembre 2025
Cronaca

Cantone Lattoneria: ripartenza nel segno della passione del fondatore

L'eredità di Edi Cantone raccolta dalla moglie e dalla Domus S.r.l.
Redazione
Autore: Redazione

La storia della Cantone Lattoneria è una testimonianza di passione imprenditoriale, superamento delle difficoltà e forte legame con il territorio, culminata di recente con la celebrazione dei suoi trent’anni di attività e l’inizio di una nuova fase.

L’azienda nasce trent’anni fa dall’entusiasmo della fondatrice e del marito, Edi Cantone. Inizialmente denominata Cantone Edi, l’impresa è cresciuta mettendo al centro professionalità e competenza, impegnandosi a soddisfare ogni richiesta dei clienti con il massimo risultato.

Il percorso trentennale, pur costellato di successi, non è stato privo di sfide, fatiche e purtroppo un grande dolore: la scomparsa di Edi Cantone l’anno scorso. Nonostante il difficile momento, l’eredità aziendale è stata immediatamente raccolta dalla moglie, decisa a non interrompere l’attività.

La spinta per la ripartenza è arrivata grazie al supporto di Domus S.r.l., nella persona di Tommas Burlon e dei suoi collaboratori. Grazie a questa sinergia, che ha sostenuto l’idea di dare alla Cantone Lattoneria una nuova vita, l’attività che per forza di cose si era arenata è tornata in pista.

I soci e i collaboratori si sono rimboccati subito le maniche, impegnandosi a proseguire il lavoro con la stessa passione trasmessa dal fondatore Edi. Per celebrare questo traguardo e la nuova ripartenza, l’azienda ha organizzato una festa con tutti coloro che l’hanno sostenuta nel suo percorso.

Il momento clou della celebrazione è stato il riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni: la festa è stata coronata dalla consegna del Sigillo del Comune da parte dell’Amministrazione Comunale, un gesto che sancisce l’impegno con cui la Cantone Lattoneria ha fatto crescere la sua realtà nel tessuto economico locale.

