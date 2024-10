E’ caos in maggioranza sul patrocinio. L’opposizione preoccupata per la sicurezza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non si placano le polemiche sul patrocinio concesso dal sindaco De Toni alla partita Italia Israele. Contraria e delusa la consigliera dem Anna Paola Peratoner che annuncia la sua presenza al corteo pro-palestina e dice: “saremo in tanti del PD”. Non sarà allo Stadio e nemmeno al corteo il capogruppo del PD in consiglio comunale Iacopo Cainero che sostiene essere diventato una manifestazione contro l’Amministrazione. Una situazione che desta tanta preoccupazione all’opposizione che vede Udine, in particolare lunedì, sempre più insicura.