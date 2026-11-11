Caos nelle scuole, Basso: Servono strumenti contro guerra ibrida

Allarmi bomba, sindaco Pordenone ‘servono strumenti contro guerra ibrida’

“Questa è guerra ibrida, la nuova frontiera con cui siamo chiamati a rapportarci e contro cui servono strumenti nazionali adeguati”. Parte dalla stessa premessa del sindaco di Udine la riflessione del collega di Pordenone, Alessandro Basso, nel commentare le evacuazioni di plessi scolastici anche nella città sul Noncello.

Basso ha espresso vicinanza a studenti e famiglie, costretti a interrompere le attività e a riorganizzare la giornata, ringraziando dirigenti, docenti, personale scolastico e forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza.

“La facilità con cui si creano situazioni come questa- ha poi commentato il sindaco di Pordenone – fa riecheggiare l’allerta lanciata dal Ministro Crosetto circa la necessità di predisporre in tempi rapidi misure adeguate, sia sul piano difensivo e preventivo sia su quello della reazione, così da dare alle scuole e agli enti locali strumenti chiari ed efficaci”.

Il sindaco ha infine sottolineato la risposta composta della città e la solidarietà del Comune, che ha destinato alla Caritas i pasti già preparati per le mense scolastiche.