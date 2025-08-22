Caos traffico al valico di Fernetti, al via i lavori per sbloccare l’imbuto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La chiusura per quattro mesi del tratto sloveno della superstrada H4 ha provocato una vera emergenza traffico, riversando sul valico di Fernetti una media di 3.000 mezzi pesanti in più al giorno. Questo ingente flusso, unito ai rallentamenti dovuti ai controlli di frontiera e all’asfalto ammalorato che costringe il traffico a una sola corsia, ha creato un imbuto con pesanti ripercussioni anche sulla barriera A4 di Trieste-Lisert.

Per far fronte alla situazione, la Regione Friuli Venezia Giulia ha affidato ad Autostrade Alto Adriatico, per via delle procedure più snelle rispetto ad Anas, un progetto da 500 mila euro. I lavori, che inizieranno nella prima settimana di settembre, prevedono il rifacimento di 7.300 metri quadri di pavimentazione per la realizzazione di piazzali e di una bretella. Questo intervento permetterà di creare due aree distinte per mezzi pesanti e leggeri, oltre a una corsia preferenziale per le auto private, con l’obiettivo di raddoppiare il transito sul valico entro la fine di settembre.

A queste opere si aggiungono altre misure, come lo stanziamento di 550 mila euro per l’abbattimento del pedaggio tra i caselli di Lisert e Villesse per gli autoarticolati diretti all’interporto di Gorizia. Autostrade Alto Adriatico ha inoltre sospeso un cantiere tra Redipuglia e Lisert per fluidificare il traffico in autostrada che nel fine settimana sarà caratterizzato dal bollino nero con un transito atteso di circa 190 mila veicoli e un probabile aumento di mezzi leggeri al Lisert, pari al 10%.