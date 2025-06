Capanno in fiamme a Bagnaria Arsa

Un capanno è andato completamente distrutto in un incendio a Bagnaria Arsa. La struttura, accostata ad una abitazione e adibita a deposito, ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato alle 12.30, quando sul posto si sono diretti a tutta velocità i Vigili del fuoco di Cervignano, Udine e Gorizia. Fortunatamente all’interno della struttura in fiamme non erano presenti persone né i fumi dell’incendio hanno invaso i locali dell’abitazione adiacente. Spento l’incendio, i pompieri hanno bonificato le parti bruciate e messo in sicurezza l’area. Ingenti i danni al deposito per gli attrezzi