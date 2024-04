Capeggiò banda sotto indagine per la strage di Natale, arrestato in Kosovo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’indagine sulla banda di cui era a capo, dedita al favoreggiamento dell’immigrazione illegale e allo sfruttamento della prostituzione, era cominciata nel 1998 dopo la strage dell’antivigilia di Natale in viale Ungheria a Udine, dove lo scoppio di una bomba causò la morte dei poliziotti Paolo Cragnolino, Adriano Ruttar e Giuseppe Guido Zanier. Ora un cittadino albanese di 54 anni, arrestato l’8 dicembre dalla polizia kosovara perché ricercato in ambito Internazionale delle autorità italiane ed albanesi, sconterà 10 anni nelle carceri del suo Paese, dove è conosciuto con lo pseudonimo di Barone della Droga, per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Poi sarà a disposizione dell’Italia, dove deve scontare un’ulteriore pena di 16 anni e 6 mesi di reclusione disposta dalla Procura generale di Trieste.

L’uomo era stato condannato nel nostro Paese dai Tribunali di Modena e Udine e dalle Corti d’Appello di Bologna e Trieste per fatti avvenuti tra il 1995 e il 1999. L’ultima condanna a quasi 10 anni di reclusione, inflitta dalla Corte D’Assise D’Appello di Trieste e passata in giudicato nel marzo 2011, riguarda l’attività della banda italo-albanese radicata a Udine, dove faceva arrivare irregolarmente giovani albanesi poi costrette a prostituirsi. A fine ’98, però, l’uomo era evaso dagli arresti domiciliari ed era fuggito all’estero, tra Turchia, Inghilterra, Albania e Kosovo. Proprio qui il 54enne, considerato tutt’ora uno dei maggiori trafficanti di sostanze stupefacenti, con contatti e articolazioni in tutta Europa e in Sud America, è stato arrestato e un mese fa è stato consegnato alle autorità albanesi.

