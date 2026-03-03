Capitale cultura, Zilli: “Pioggia di contributi per Pordenone”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Arrivare pronti ad all’appuntamento clou – Capitale italiana della cultura 2027 – con un pacchetto di investimenti e risorse in grado di aumentare l’attrattività della città e dell’intero territorio. E’ questo il senso dell’incontro di questa mattina tra l’assessore regionale al Bilancio, Barbara Zilli, con il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso.
Un momento utile per verificare lo stato di avanzamento delle diverse iniziative in cantiere, in particolare del progetto sovracomunale, del valore di 7,9 milioni di euro, finanziato dalla Regione, che punta ad avvicinare, in modo coeso, l’intero hinterland a Pordenone proprio in vista dell’appuntamento del prossimo anno.
Da parte del sindaco Basso l’entusiasmo e la volontà di lavorare, a stretto contatto con la Regione, in vista del 2027 e in una prospettiva futura.