Capitale della cultura: tutto il Friuli Occidentale a sostegno di Pordenone

Tutte le forze in campo perché Pordenone possa coronare il sogno di diventare, nel 2027, capitale italiana della cultura.

Ieri, a questo proposito, si è tenuto un incontro nella sala consiliare del Municipio, al quale hanno partecipato 30 tra sindaci e assessori dei comuni del Friuli Occidentale. Un momento cruciale di confronto in vista dell’audizione ufficiale del 26 febbraio, a Roma, durante la quale Pordenone presenterà alla giuria il proprio dossier di candidatura.

Un incontro che segue quello dello scorso settembre, quando era stata sottoscritta una lettera di sostegno da parte di 46 comuni del territorio pordenonese, segno di un impegno corale e condiviso per la valorizzazione culturale della città e della sua provincia.

L’obiettivo del vertice di ieri era quello di siglare un accordo di cooperazione e coordinamento su vari aspetti chiave, tra cui la ricettività territoriale, l’ospitalità e la progettazione di iniziative culturali con un approccio condiviso.

Il comune di Pordenone si impegnerà a collaborare con le istituzioni per sviluppare una rete strutturata che favorisca l’accoglienza sul territorio e i comuni firmatari a supportare questa iniziativa, facilitando l’utilizzo delle strutture ricettive locali per accogliere al meglio visitatori e turisti.

Tutte le attività previste saranno realizzate con il coinvolgimento e la supervisione di PromoTurismoFVG.

“L’incontro con i vari amministratori – ha spiegato il vicesindaco reggente Alberto Parigi – è stato un passaggio doveroso, perché questa candidatura non riguarda solo Pordenone, pur essendone il fulcro, ma l’intero territorio. Non si tratta di semplice retorica: nel dossier abbiamo inserito un intero filone di eventi dedicati alla collaborazione tra i comuni, che trasformeremo in azioni concrete”.