mercoledì 22 Ottobre 2025
Capitale della Cultura, un bando da 200mila euro per le associazioni

Un bando comunale ad hoc, con una dotazione di 200mila euro, al quale potranno partecipare non solo le associazioni di Pordenone, ma tutte le realtà culturali del territorio dell’ex provincia. I contributi previsti andranno dai 10 ai 20mila euro per progetto. E’ una delle principali novità, presentata oggi pomeriggio, inserite nel programma di avvicinamento a Pordenone capitale italiana della cultura 2027.
Ma con gli amministratori dei comuni del Friuli Occidentale non si è parlato solo di questo. Dopo la stesura del dossier, un’altra opportunità riguarda l’utilizzo del logo ufficiale e la possibilità – da parte dei Comuni – di candidare le proprie sedi culturali per ospitare le iniziative che si svolgono sotto l’egida di Capitale italiana della Cultura.

