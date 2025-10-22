Un bando comunale ad hoc, con una dotazione di 200mila euro, al quale potranno partecipare non solo le associazioni di Pordenone, ma tutte le realtà culturali del territorio dell’ex provincia. I contributi previsti andranno dai 10 ai 20mila euro per progetto. E’ una delle principali novità, presentata oggi pomeriggio, inserite nel programma di avvicinamento a Pordenone capitale italiana della cultura 2027.
Ma con gli amministratori dei comuni del Friuli Occidentale non si è parlato solo di questo. Dopo la stesura del dossier, un’altra opportunità riguarda l’utilizzo del logo ufficiale e la possibilità – da parte dei Comuni – di candidare le proprie sedi culturali per ospitare le iniziative che si svolgono sotto l’egida di Capitale italiana della Cultura.
Capitale della Cultura, un bando da 200mila euro per le associazioni
