Pordenone è la Capitale italiana della Cultura 2027.

A proclamarla è stato il Ministro della cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero, alla presenza della giuria presieduta da Davide Mario Desario e dei rappresentanti di tutte e dieci le città finaliste: Alberobello (Puglia), Aliano (Basilicata), Brindisi (Puglia), Gallipoli (Puglia), La Spezia (Liguria), Pompei (Campania), Pordenone (Friuli Venezia Giulia), Reggio Calabria (Calabria), Sant’Andrea di Conza (Campania) e Savona (Liguria).

IL COMMENTO DEL MINISTRO LUCA CIRIANI

“Un risultato straordinario – ha commentato Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento – che mi rende particolarmente fiero e orgoglioso. Pordenone è appena stata proclamata Capitale italiana della cultura per il 2027. Il

progetto presentato ‘Pordenone città che sorprende’ è davvero completo, moderno e connette mondo culturale e produttivo di tutta la provincia. Un obiettivo che la giunta comunale e Fratelli d’Italia hanno perseguito con impegno e determinazione e che è frutto di una visione portata avanti nel corso degli ultimi nove anni, ottenuto anche grazie all’alleanza virtuosa tra tutti i livelli amministrativi, Comune, sindaci del territorio e Regione. Oggi è una giornata storica per Pordenone, un traguardo del genere non era mai stato raggiunto e sono certo che la città saprà sfruttare al massimo tutte le opportunità e le sfide che essere Capitale italiana della cultura le offrirà e le metterà davanti”.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, MASSIMILIANO FEDRIGA

“Pordenone capitale italiana della Cultura 2027 – ha detto il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga – è l’ennesima dimostrazione della centralità del Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale. Dopo l’avvio solo pochi giorni fa di GO!2025, il prestigioso evento transfrontaliero che quest’anno sta unendo Gorizia e Nova Gorica nella capitale europea della Cultura, oggi arriva questa affermazione straordinaria che ci riempie di orgoglio. Anche in questa occasione saremo pronti a valorizzare le numerose peculiarità e bellezze del nostro territorio”.

“Il capoluogo provinciale del Friuli Occidentale da tempo – ricorda Fedriga – ospita e promuove realtà e iniziative culturali di straordinaria valenza come Pordenonelegge, le Giornate del Cinema Muto e il mondo del fumetto”.

“La cultura – aggiunge – rappresenta una formidabile opportunità di sviluppo per il nostro territorio e di crescita per i nostri giovani. Proprio per questo la Regione ha deciso di ospitare a Pordenone la Fiera Nazionale della Cultura e Creatività, una grande manifestazione dedicata che intende mostrare le grandi potenzialità imprenditoriali delle imprese creative e culturali”.

“Questo successo è frutto del ottimo lavoro svolto dal Comune di Pordenone, dalle associazioni e dalle tante realtà coinvolte che è doveroso ringraziare”.

“Pordenone capitale italiana della Cultura 2027 – sottolinea Fedriga – potrà inoltre godere di una visibilità internazionale grazie alla presenza del Friuli Venezia Giulia al Padiglione Italia all’Expo di Osaka nel prossimo aprile”.