Capodanno a Udine, botti vietati fino al 6 gennaio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Niente alcol vicino al palco in piazza I maggio a Udine e niente contenitori di vetro o ceramica e spray urticanti in tutto Giardin Grande la sera dell’ultimo dell’anno. Vietati da oggi fino all’epifania i botti su tutto il territorio comunale, anche se di libera vendita. Sono consentiti solo articoli a basso impatto come fontane luminose, bacchette scintillanti, lancia coriandoli e bottigliette a strappo.

E’ quanto prevedono le due ordinanze firmate questa mattina dal sindaco Alberto Felice De Toni, in base al piano definito in collaborazione con il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica nei giorni scorsi.

Le disposizioni intendono garantire lo svolgimento in sicurezza soprattutto della festa del 31 dicembre nella maggiore piazza udinese, organizzata da Radio Company e che sarà trasmessa in diretta da Telefriuli. La serata si aprirà con lo spettacolo di droni dal Piazzale del Castello. A mezzanotte il brindisi dell’Amministrazione comunale (sul palco si potrà brindare con bevande alcoliche), seguito dai fuochi artificiali ‘gentili’ a tutela degli animali e dalla musica fino alle 2. La piazza sarà chiusa al traffico, ma il parcheggio sotterraneo resterà operativo.

A controllare il rispetto delle ordinanze saranno le forze dell’ordine. In caso di violazione, sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, con possibilità di sequestro del materiale utilizzato.