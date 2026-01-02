Capodanno con rogo in carcere: dimesso il detenuto piromane

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stato dimesso dall’ospedale di Udine ed è già rientrato nel carcere di via Spalato il detenuto che la notte di Capodanno ha appiccato il fuoco agli arredi della sua cella. Si tratta di un magrebino di circa 30 anni, con problemi psichiatrici, non nuovo a episodi di violenza. Resta invece ricoverato in terapia semintensiva il suo compagno di cella, un recluso italiano di 40 anni, che al momento dell’incendio stava dormendo. L’uomo ha riportato una significativa intossicazione da inalazione di fumo, ma fortunatamente non ha subito ustioni.

Il rogo è divampato sprigionando una densa coltre di fumo che ha invaso il reparto. Provvidenziale l’intervento immediato degli agenti di Polizia penitenziaria, che hanno tratto in salvo i due detenuti, evitando conseguenze più gravi.

Concitati i momenti dell’emergenza che hanno richiesto il supporto del Gruppo di intervento locale, richiamati in carcere poco dopo i brindisi e i festeggiamenti per il nuovo anno.