venerdì 2 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Saldi al via: attesa al Palmanova Village dopo il record 2025
Capodanno con rogo in carcere: dimesso il detenuto piromane
Picco dell’influenza, pronto soccorso sotto pressione
Cade mentre scia, 23enne elitrasportata per trauma facciale
Ultimi giorni per visitare a Udine la mostra di Guido Guidi
Murale di Zanier senza friulano, scoppia la polemica a Udine
Il Sindaco di New York giura sul Corano, l’ira di Cisint
Mano spappolata, verifiche sulla legalità del botto
Slovenia, Addio vignetta da Rabuiese a Isola
Botti, animali in fuga. Super lavoro per l’ambulanza veterinaria
Cronaca

Capodanno con rogo in carcere: dimesso il detenuto piromane

Resta in terapia semi intensiva il secondo recluso, coinvolto dall'incendio mentre stava dormendo. Fondamentale l'intervento della Polizia penitenziaria per salvare i due ospiti
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stato dimesso dall’ospedale di Udine ed è già rientrato nel carcere di via Spalato il detenuto che la notte di Capodanno ha appiccato il fuoco agli arredi della sua cella. Si tratta di un magrebino di circa 30 anni, con problemi psichiatrici, non nuovo a episodi di violenza. Resta invece ricoverato in terapia semintensiva il suo compagno di cella, un recluso italiano di 40 anni, che al momento dell’incendio stava dormendo. L’uomo ha riportato una significativa intossicazione da inalazione di fumo, ma fortunatamente non ha subito ustioni.

Il rogo è divampato sprigionando una densa coltre di fumo che ha invaso il reparto. Provvidenziale l’intervento immediato degli agenti di Polizia penitenziaria, che hanno tratto in salvo i due detenuti, evitando conseguenze più gravi.

Concitati i momenti dell’emergenza che hanno richiesto il supporto del Gruppo di intervento locale, richiamati in carcere poco dopo i brindisi e i festeggiamenti per il nuovo anno.

